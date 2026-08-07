Rusya, Ukrayna'ya Yardımcı Gemi Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda Karadeniz'de kullanılan liman altyapısı ile silah ve askeri malzeme taşıyan 2 kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gün içinde karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) Yujnıy Limanı'nda Ukrayna ordusu için ayrılan akaryakıt rezervuarlarının hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Karadeniz'de Ukrayna'ya silah ve askeri malzeme taşıdığı gerekçesiyle 2 kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.