Rusya, Uydularını 650'ye Çıkarmayı Hedefliyor

Güncel

MOSKOVA, 29 Ocak (Xinhua) -- Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Direktörü Yuri Borisov, yörüngedeki uydu sayısını 2030 yılına kadar 650'ye çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Borisov, salı günü yaptığı açıklamada bu rakama ticari uyduların dahil olmadığını belirtti.

Borisov, "Bu yıl, uzaydaki varlığımızı güçlendirmeyi ve sektörümüzün teknolojik egemenliğe ulaşmada bir itici güç olmasına yardımcı olmayı amaçlayan iddialı bir ulusal proje başlatıyoruz" dedi.

Borisov, Rusya'nın an itibarıyla 288 uyduya sahip olduğunu kaydetti.