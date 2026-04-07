Rusya ve Çin Hürmüz Boğazı'nın Açılmasına Yönelik BM Tasarısını Veto Etti

Rusya ve Çin, salı günü Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasını hedefleyen BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti. Tasarı, onaylanması umuduyla defalarca yumuşatılmasına rağmen kabul görmedi. Oylamada on bir 'evet', iki 'hayır' ve iki 'çekimser' oy kullanıldı. Bu oylama, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına saatler kala gerçekleştirildi. Trump, stratejik su yolunun açılmaması halinde İran'ın elektrik santralleri ve köprülerinin hedef alınacağı bir ültimatom vermişti.

Dünya petrol arzının beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ancak savaş süresince İran'ın bölgedeki hakimiyeti, küresel enerji fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Tasarı kabul edilse bile beşinci haftasına giren savaşa yönelik etkisinin sınırlı kalacağı düşünülüyordu. Zira metin, Rusya ve Çin'in veto etmek yerine çekimser kalmasını sağlamak amacıyla önemli ölçüde zayıflatılmıştı. Bahreyn tarafından sunulan ilk taslak, askeri müdahaleyi de kapsayan 'tüm gerekli araçların kullanılması' yetkisini öngörüyordu, ancak veto hakkına sahip ülkelerin itirazları sonucu karar revize edildi.

Salı günü veto edilen tasarı, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere devletleri koordine etmeye teşvik ediyordu. Ayrıca İran'ın, ticari gemilere yönelik saldırıları durdurması ve sivil altyapıya saldırmaya son vermesi talep ediliyordu. İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak 10'dan fazla ülkede sivil altyapıyı hedef aldı. İran'ın boğazdaki ablukası Körfez ülkeleri tarafından varoluşsal bir tehdit olarak görülüyor. Rusya ve Çin'in BM Büyükelçileri, ABD ve İsrail'i savaş başlatarak küresel krizi tetiklemekle suçladı ve askeri operasyonların derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.