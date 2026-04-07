Rusya ve Çin Hürmüz Boğazı'nın Açılmasına Yönelik BM Tasarısını Veto Etti

07.04.2026 22:39
Rusya ve Çin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasını hedefleyen BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti. Tasarı, İran'ın saldırılarına son vermesi ve güvenliğin sağlanması yönünde devletleri koordine etmeye teşvik ediyordu. Oylama, ABD'nin İran'a yönelik ültimatomlarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Rusya ve Çin, salı günü Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasını hedefleyen BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti. Tasarı, onaylanması umuduyla defalarca yumuşatılmasına rağmen kabul görmedi. Oylamada on bir 'evet', iki 'hayır' ve iki 'çekimser' oy kullanıldı. Bu oylama, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına saatler kala gerçekleştirildi. Trump, stratejik su yolunun açılmaması halinde İran'ın elektrik santralleri ve köprülerinin hedef alınacağı bir ültimatom vermişti.

Dünya petrol arzının beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ancak savaş süresince İran'ın bölgedeki hakimiyeti, küresel enerji fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Tasarı kabul edilse bile beşinci haftasına giren savaşa yönelik etkisinin sınırlı kalacağı düşünülüyordu. Zira metin, Rusya ve Çin'in veto etmek yerine çekimser kalmasını sağlamak amacıyla önemli ölçüde zayıflatılmıştı. Bahreyn tarafından sunulan ilk taslak, askeri müdahaleyi de kapsayan 'tüm gerekli araçların kullanılması' yetkisini öngörüyordu, ancak veto hakkına sahip ülkelerin itirazları sonucu karar revize edildi.

Salı günü veto edilen tasarı, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere devletleri koordine etmeye teşvik ediyordu. Ayrıca İran'ın, ticari gemilere yönelik saldırıları durdurması ve sivil altyapıya saldırmaya son vermesi talep ediliyordu. İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak 10'dan fazla ülkede sivil altyapıyı hedef aldı. İran'ın boğazdaki ablukası Körfez ülkeleri tarafından varoluşsal bir tehdit olarak görülüyor. Rusya ve Çin'in BM Büyükelçileri, ABD ve İsrail'i savaş başlatarak küresel krizi tetiklemekle suçladı ve askeri operasyonların derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Enerji, Güncel, Rusya, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
