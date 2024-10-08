Rusya ve Çin Ortak Devriye Yapıyor

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Rusya ve Çin'in, Asya Pasifik bölgesinde savaş gemileriyle ortak devriye yaptığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Çin'e ait savaş gemileri, Büyük Okyanus'un kuzey batı kısmında denizaltılara karşı koyma amacıyla Asya Pasifik bölgesinde ortak devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Devriyede, Rusya Pasifik Filosu ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetlerinden savaş gemileri yer aldı.

Rusya ile Çin, eylül sonunda düzenledikleri "Etkileşim-2024" tatbikatının ardından geçen hafta Asya Pasifik'te savaş gemileriyle ortak devriyelere başlamıştı.