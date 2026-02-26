Rusya ve Fransa Büyükelçilikleri Sosyal Medyada Tartıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya ve Fransa Büyükelçilikleri Sosyal Medyada Tartıştı

26.02.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ve Fransa'nın Ankara Büyükelçilikleri, sosyal medyada birbirlerine sert eleştirilerde bulundu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerini hedef aldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un basın açıklamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Peskov'un, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için siyasi ve diplomatik çözüme açık olmaya devam ettiği ve Ukrayna ile olan savaşın sona ermesinin Kiev rejiminin eylemlerine bağlı olduğuna ilişkin görüşlerine yer verilen açıklamada, "(Paris ve Londra'nın Kiev'e nükleer silah verme niyeti) uluslararası hukukun ilgili bütün ilkeleri ve kurallarını açıkça ihlal ediyor." ifadesine de yer verildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ise bu paylaşıma tepki göstererek, X sosyal medya hesabından "Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki; Rusya hala Londra-Paris caydırıcılığı bir tehdittir' diye açıklama yapıyor." açıklamasında bulundu.

"Belki de Fransız hükümetini hala rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir"

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinin, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğine tepki olarak yaptığı paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalan tek şeyin sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olması gerçekten üzücü. Meslektaşlarımıza Paris'in, 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere, katleden Kiev'deki Nazi rejiminin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ama belki de Fransız hükümetini hala rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?"

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Ankara, Fransa, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ve Fransa Büyükelçilikleri Sosyal Medyada Tartıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi
Son videosunu yayınlayıp intihar etti Son videosunu yayınlayıp intihar etti
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğumgünü sürprizi AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 19:54:33. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya ve Fransa Büyükelçilikleri Sosyal Medyada Tartıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.