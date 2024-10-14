Rusya ve Pakistan'dan Ortak Tatbikat

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Rusya ve Pakistan'ın "Dostluk-2024" ortak askeri tatbikatı, Pakistan'da başladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın "Pabbi" terörle mücadele merkezinde törenle başlayan Dostluk-2024 tatbikatına, Rusya'dan Güney Askeri Bölgesine bağlı askeri birlikler katılıyor.

Rusya ile Pakistan arasındaki askeri işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan tatbikat sırasında, iki ülkenin askerleri "dağlık bölgede yasadışı silahlı gruplara karşı operasyon düzenleme ve etkileşim kurma" yönünde görevler yerine getiriyor.

26 Ekim'e kadar sürecek tatbikat, 2016'dan beri düzenleniyor.