Rusya ve Ukrayna Arasında BAE Arabuluculuğunda Esir Değişimi Yapıldı - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna Arasında BAE Arabuluculuğunda Esir Değişimi Yapıldı

Rusya ve Ukrayna Arasında BAE Arabuluculuğunda Esir Değişimi Yapıldı

Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştirilen esir değişimi sonucunda 100 asker serbest bırakıldı. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü esir takası olduğu belirtilerek, iki ülke arasındaki krizin barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki çabaların desteklendiği vurgulandı.

09.02.2024 12:45
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Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda esir değişimi yapıldığı bildirildi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası görüşmelerine ilişkin arabuluculuğun başarı gösterdiği belirtildi.

Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak 100 askeri serbest bıraktığına işaret edilen açıklamada, bunun yılbaşından bu yana iki ülke arasında gerçekleştirilen 3'ncü esir takası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki krizinin barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki çabaların desteklendiği vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, 4 Ocak'ta açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında savaşın başlangıcından bu yana en büyük esir takaslarından birinin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, arabuluculuk çabaları sayesinde Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen ikinci esir takasını da 31 Ocak'ta duyurmuştu.

Kaynak: AA

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