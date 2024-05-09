Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki petrol üretim tesisine İHA saldırısı - Son Dakika
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Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki petrol üretim tesisine İHA saldırısı

Rusya\'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti\'ndeki petrol üretim tesisine İHA saldırısı

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki petrol üretim tesisine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi. Salavat kentindeki Gazprom'a ait tesisin pompalama merkezi hasar gördü ancak ölen ya da yaralanan olmadı. Tesisin çalışmaları devam ediyor.

09.05.2024 17:57
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Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki petrol üretim tesisine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkurdistan'ın Salavat kentinde Rus enerji şirketi Gazprom'a ait petrol üretim tesisine düzenlenen İHA saldırısı sonucu pompalama merkezinin hasar gördüğü belirtildi.

Saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, durumun "stabil" olduğu ve petrol tesisinin çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Anapa şehrinde bulunan petrol depolama tesisine bugün İHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki petrol üretim tesisine İHA saldırısı - Son Dakika

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