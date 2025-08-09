Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Yablonovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yablonovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca son 24 saatte Ukrayna'ya ait 457 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.
Rusya, Yablonovka'yı Ele Geçirdi
