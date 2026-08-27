Rusya, Zaporijya'da Hedefi Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Zaporijya'da Hedefi Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya'da Şevçenkovskoye yerleşimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Şevçenkovskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Doğu Askeri Kuvvetleri birlikleri, Zaporijya bölgesindeki Şevçenkovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün, Sumi ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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