Rusya, Zaporijya Nükleer Santraline Saldırı İddialarına Karşı Uyardı

MOSKOVA, 6 Nisan (Xinhua) -- Rusya, Zaporijya nükleer santraline saldırı ya da durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı Ukrayna ve Batılı müttefiklerini uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Cuma günü yaptığı açıklamada, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve yönetimini, santralde bulunan uzmanların yardımından aktif şekilde yararlanarak, Ukrayna tarafından gelen tüm saldırı vakalarını kamuya açık olarak belgelemeye çağırıyoruz" dedi.
Zaporijya nükleer santrali basın servisinden Cuma günü yapılan açıklamada, son günlerde Ukrayna ordusuna ait çok sayıda insansız hava aracının nükleer tesise yaklaştığı ancak kritik altyapıya herhangi bir zarar verilmediği ve tesiste işleyişin aksamadığı bildirildi.
Tesis Perşembe günü, santrali besleyen yedek bir elektrik hattının kesildiğini ve radyasyon seviyesinde herhangi bir değişikliğe neden olmayan kesintinin nedeninin ise henüz netlik kazanmadığını bildirdi.
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