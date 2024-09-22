Ruto Haiti’de Kenyalı Polisi Ziyaret Etti

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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Haiti'de, Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası destek sağlayan misyonunda görev yapan Kenyalı polislerle bir araya geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kenya Devlet Başkanı Ruto, ziyaret gerçekleştirdiği Haiti'de BM'nin uluslararası destek sağlayan misyonunda görevli Kenyalı polislerin bulunduğu üsse gitti.

Ruto, burada Kenyalı polislerin yanı sıra Haitili ve Kanadalı yetkililerle de bir araya geldi.

Haiti'de çetelerle mücadelede Kenya polisinin büyük bir başarı sağladığını belirten Ruto, "Kenya polis gücü, Karayip'te güvenliği büyük ölçüde iyileştirdi." dedi.

Ruto, Kenyalı güçlerin ülkede güvenlik altyapısını güçlendirdiğini ve şiddetten kaçan Haitililerin evlerine dönmelerine olanak sağladığını söyledi.

Kenya güvenlik güçlerinin Haiti'de güvenlik konusunda kısmi olarak başarı sağladığını ancak ülkede şiddetin halen devam ettiğini kaydeden Ruto, Haiti'de "terör estiren" çeteleri kontrol altına almakta zorlanan ve kaynak sıkıntısı çeken Kenya ve Jamaika güçlerini en iyi şekilde destekleyeceklerini söyledi.

Kenya, 2021'de Başkan Jovenel Moise'nin öldürülmesinden bu yana çatışma ve siyasi kargaşaya sürüklenen Haiti'ye BM'nin uluslararası destek sağlayan misyonunda görev alıyor.

Haiti'de yaklaşık 400 Kenya polisi görev yapıyor.

Ancak ABD ve diğer ülkeler bu güçlerin yeterli olmadığını ve başkent Port-au- Prince'in yaklaşık yüzde 80'ini kontrol eden çetelerle mücadele edecek kaynaklara sahip olmadıklarını savunuyor.