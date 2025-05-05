Ruto'ya Ayakkabılı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ruto'ya Ayakkabılı Saldırı

Kenya Devlet Başkanı Ruto, mitingde ayakkabıyla saldırıya uğradı. Olay ekonomik huzursuzluğu gösteriyor.

05.05.2025 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kenya Devlet Başkanı Ruto'ya ayakkabılı saldırı

NAİROBİ - Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Migori bölgesinde düzenlediği bir mitingde kendisine doğru fırlatılan ayakkabıyı koluyla engelledi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hayat pahalılığı ve ekonomik baskılar nedeniyle halkın öfkesi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Migori bölgesinde düzenlediği bir mitingde hayat pahalılığıyla ilgili yaptığı bir konuşma sırasında ayakkabılı saldırıya uğradı. Ruto mitingde "Gübre fiyatlarını düşürüyoruz dedik, doğru mu yanlış mı?" sözlerini sarf ettiği esnada kalabalıktan birinin kendisine fırlattığı ayakkabıyı koluyla savuşturdu.

İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kenya'da ekonomik huzursuzluk

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, göreve geldikten sonra mali reformlar vaat etmiş ve dış borçlanmaya olan bağımlılığı azaltmak için vergi artışlarının gerekli olduğunu savunmuştu. Ancak bu politikalar, özellikle genç nüfus arasında büyük tepkilere neden olmuş ve yasa tasarısına karşı protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Ülke çapında şiddet olaylarına dönüşen protestolarda 23 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı. Eylemlerin ardından Devlet Başkanı Ruto, "Yüksek sesle bu yasa tasarısını istemediklerini ifade eden Kenya halkını yakından dinledikten sonra geri adım atmaya karar verdim. Tasarıyı imzalamayacağım ve daha sonra geri çekilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Kenya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruto'ya Ayakkabılı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 21:01:18. #7.13#
SON DAKİKA: Ruto'ya Ayakkabılı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.