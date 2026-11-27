Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, Batılı ülkeler tarafından Zimbabve'ye uygulanan yaptırımların derhal ve koşulsuz kaldırılması çağrısında bulundu.

Kenya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ruto, ülkesine resmi ziyarette bulunan Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa ile başkent Nairobi'deki Devlet Başkanlığı Konutu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zimbabve'ye yönelik Batı yaptırımlarının derhal ve koşulsuz kaldırılması çağrısı yapan Ruto, ülkesi ile Zimbabve arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin de geliştirilmesini istediğini vurguladı.

İki liderin görüşmesinin ardından ticaret, gümrük işlemleri, göç, diplomatik eğitim, uygun fiyatlı konut, kültür ve medya alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzalandı.

İmzalanan 7 yeni anlaşmayla Kenya ile Zimbabve arasındaki işbirliği anlaşmalarının toplam sayısı 24'e çıktı.

İki ülke ticaret hacminin artırılması hedefleniyor

Kenya basınında yer alan haberlere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'te 57,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 32,1 milyon dolarını Kenya'nın Zimbabve'ye ihracatı, 25,5 milyon dolarını ise Zimbabve'den ithalatı oluşturdu.

Taraflar, ikili ticaret hacmini 2026 sonuna kadar 70 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Anlaşmalar kapsamında gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, ticaretteki tarife ve tarife dışı engellerin azaltılması, özel sektörün işbirliğinin artırılması ve bölgesel ticaret mekanizmalarından daha fazla yararlanılması kararlaştırıldı.

İki ülke ayrıca Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) ve Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) gibi bölgesel ekonomik işbirliği mekanizmalarının sunduğu imkanlardan yararlanmayı amaçlıyor.

Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Amon Murwira da daha önce yaptığı bir açıklamada, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ticaret, yatırım ve sanayi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesi gerektiğini vurgulamıştı.