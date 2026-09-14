Rutte: NATO Rusya'nın hibrit tehditlerine tüm yanıtları verebilecek - Son Dakika
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Rutte: NATO Rusya'nın hibrit tehditlerine tüm yanıtları verebilecek

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının Moskova'nın çaresizliğini gösterdiğini belirterek ittifakın Rusya'nın hibrit tehditlerine karşı gereken tüm yanıtları verebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın ittifak topraklarının yakınlarına yönelik saldırılarının Moskova'nın çaresizliğini ortaya koyduğunu belirterek, NATO'nun, Rusya'nın hibrit tehditlerine karşı gereken tüm yanıtları verebilecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizdi.

Rutte, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın, Ukrayna'da zorlandığını ve NATO topraklarının yakınlarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılar da dahil olmak üzere pervasız ve tehlikeli saldırılarla karşılık vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Rutte, şunları kaydetti:

"Dün Ukrayna'da bir yolcu trenine düzenlenen saldırı, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ne kadar çaresiz hale geldiğini gösteriyor. Putin, Ukrayna'ya verdiğimiz desteği durdurabileceğini ve birliğimizi zayıflatabileceğini düşünüyor. Yanılıyor. Bizim yanıtımız, Ukrayna'ya desteğimizi artırmak olacaktır."

Rutte, NATO'nun aynı zamanda Rusya'nın hibrit tehditlerine karşı gereken tüm yanıtları verebilecek kapasiteye sahip olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu kapasitenin her zaman görünür ve kamuya açık olmadığını kaydeden Rutte, "Ancak sizi temin ederim ki elimizde gerekli tüm karşılık seçenekleri mevcut." diye konuştu.

Rutte, NATO'nun Ukrayna'da savaşmadığını ancak müttefiklerin destek olmaya devam ettiğini anımsattı.

Slovenya'dan "Ukrayna'nın yanındayız" mesajı

Jansa da bugün çok iyi bir görüşme yaptıklarını belirterek, Slovenya'nın NATO'nun savunma harcamaları hedefine gelecek yıl ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Her ülkenin kendi savunma kapasitesini geliştirmesinin önemli olduğunu aktaran Jansa, "Ancak kolektif savunma da oldukça önemli. Slovenya, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rutte: NATO Rusya'nın hibrit tehditlerine tüm yanıtları verebilecek - Son Dakika

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