Rüzgar Devrilen Ağaç Park Halindeki Araçlara Zarar Verdi

Çorum'da rüzgarın etkisiyle devrilen çam ağacı, park halindeki araçlara zarar verdi.

Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta, yıkımı tamamlanan Hasan Paşa Semt Polikliniği'nin bahçesinde bulunan çam ağacı, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Ağacın devrilmesi sonucu park halindeki bir otomobil ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bulunan ambulans ve hizmet aracı zarar gördü.

Devrilen ağaç nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağacın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.