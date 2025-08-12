Rüzgarın Kurbanı: Şemsiye Kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, rüzgarın etkisiyle hareket eden gölgelik şemsiyeyi tutmaya çalışan kişi yaralandı, bir otomobilde hasar oluştu.

İlçedeki meyve sebze halinde çalışan Mehmet Şenateş, rüzgarın etkili olduğu bir anda iş yerinin önünde bulunan gölgelik şemsiyeyi tutmaya çalıştı.

Durumu fark eden çevredekiler yardım etmek istedi ancak Şenateş, şemsiye ile birlikte otomobilin üzerine düştü.

Olayda Şenateş hafif yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde Şenateş'in tutmaya çalıştığı şemsiyeyle birlikte yere düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Şenateş, AA muhabirine, şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyenin havalanmak üzere olduğunu fark ettiğini belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Şenateş, "Şemsiyenin kolunu çevirerek indirmeye çalıştım. Rüzgar şiddetini artırınca ben de şemsiye ile birlikte savruldum. Savrulma sırasında diz kapağıma çarptı ve yaralandım. Şu an sağlık durumum iyi." dedi.