Ryazan'da Barut Fabrikası Patlamasında 14 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ryazan'da Barut Fabrikası Patlamasında 14 Ölü

17.08.2025 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ryazan'daki barut fabrikasında 15 Ağustos'ta meydana gelen patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi.

Rusya'nın Ryazan bölgesinde, 15 Ağustos'ta bir barut fabrikasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından, Ryazan bölgesindeki "Elastik" isimli barut fabrikasının atölyesinde 15 Ağustos'ta meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, patlamada ölenlerin sayısının 14'e, yaralananların sayısının 135'e çıktığı belirtildi.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgede 18 Ağustos'ta "yas günü" ilan edildiğini, kültürel, sosyal ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini kaydetti.

Olay

Ryazan bölgesindeki "Elastik" isimli barut fabrikasının atölyesinde, 15 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle fabrika yakınlarındaki evler hasar görmüştü.

Patlama sonucu en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Dünya, Rusya, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ryazan'da Barut Fabrikası Patlamasında 14 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Yılın transfer bombası Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Yer: Diyarbakır Eşi ölünce evinde sakladığı ’hazine’yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı
Rusya’da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı Rusya'da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı
Aşırı sağcı Rum siyasetçi Fenerbahçe’yi UEFA’ya şikayet etti Aşırı sağcı Rum siyasetçi Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etti
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi
Galatasaray’ın Ederson için yaptığı ilk resmi teklif ortaya çıktı Galatasaray'ın Ederson için yaptığı ilk resmi teklif ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Süper Lig şampiyonluk iddiası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Süper Lig şampiyonluk iddiası
Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 23:24:37. #7.13#
SON DAKİKA: Ryazan'da Barut Fabrikası Patlamasında 14 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.