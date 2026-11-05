Ryazan'da gece İHA saldırısı, sanayi tesislerinde yangına yol açtı; 1 kişi yaralandı

Rusya'da Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, bölgede insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu bazı sanayi tesislerinde yangın çıktığını, bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Malkov, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin gece saatlerinde yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

İHA parçalarının düşmesi sonucu sanayi tesislerinde yangın çıktığını ifade eden Malkov, elektrik hatlarının hasar gördüğünü ve Ryazan'ın bazı kesimlerinde elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.

Saldırıda bir kişinin yaralandığını bildiren Malkov, bazı evlerin zarar gördüğünü, bir okulun camlarının kırıldığını ve bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Rus petrol şirketi Rosneft'e ait Ryazan Petrol Rafinerisi ile e-ticaret şirketi Wildberries'in lojistik merkezinde yangın çıktığı iddia edildi. Söz konusu tesislerdeki hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Rosneft'in verilerine göre, Rusya'nın önde gelen petrol işleme tesisleri arasında bulunan Ryazan Petrol Rafinerisi, yıllık 17 milyon tonun üzerinde petrol işleme kapasitesine sahip. Tesiste benzin, dizel ve uçak yakıtı üretiliyor.