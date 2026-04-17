Sánchez'den Sosyal Medya Uyarısı

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin uyarılarda bulunarak, platformların gençlerde depresyon riskini artırdığını söyledi. Sánchez İspanya hükümetinin çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan bir düzenleme için harekete geçtiğini belirtti.

Sánchez, sosyal medyanın çocuk yaşlarda kullanımının neden kısıtlanması gerektiğine ilişkin Financial Times'ta yayımlanan yazısını sosyal medyadan paylaştı. Sánchez, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün sosyal ağları bize vaat edilen şey değil. Gençlerin bu platformlarda geçirdiği her saat, depresyon riskini yüzde 13 artırıyor. Biz tartışırken onlar zarar görüyor, teknoloji oligarkları ise zenginleşiyor. Harekete geçmeliyiz, hemen" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı neden sosyal medyadan korumalıyız" başlıklı makalesinde Sánchez, çocukların sosyal medyadan korunmasının "hem hukuki hem de ahlaki bir zorunluluk" olduğunu vurguladı."

Yazısında, çocuk işçiliğinin yasaklanması süreciyle günümüz dijital dünyası arasında paralellik kuran Sánchez, geçmişte çocuk işçiliğinin yasaklanmasına yönelik çabalara da "zararın yeterince kanıtlanmadığı" yönünde argümanlarla karşı çıkan sermaye sahipleri olduğunu, ancak tarihin bu görüşlerin yanlış olduğunu ispatladığını belirtti.

İspanya hükümetinin 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeyi ve kurallara uymayan teknoloji şirketlerine yaptırım uygulamayı planladığını belirten Sánchez, Avrupa düzeyinde de benzer adımların atılması için girişim başlatıldığını duyurdu. "Çocuklarımızın sağlığı, güvenliği ve onuru söz konusu. Teknoloji milyarderleri hukukun ve kamu yararının üstünde değildir" diyen Sánchez, demokratik devletlerin bu alanda daha güçlü düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladı.