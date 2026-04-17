Sánchez'den Sosyal Medya Uyarısı

17.04.2026 13:00
İspanya Başbakanı, sosyal medyanın çocuklara etkisini eleştirip düzenleme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin uyarılarda bulunarak, platformların gençlerde depresyon riskini artırdığını söyledi. Sánchez İspanya hükümetinin çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan bir düzenleme için harekete geçtiğini belirtti.

Sánchez, sosyal medyanın çocuk yaşlarda kullanımının neden kısıtlanması gerektiğine ilişkin Financial Times'ta yayımlanan yazısını sosyal medyadan paylaştı. Sánchez, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün sosyal ağları bize vaat edilen şey değil. Gençlerin bu platformlarda geçirdiği her saat, depresyon riskini yüzde 13 artırıyor. Biz tartışırken onlar zarar görüyor, teknoloji oligarkları ise zenginleşiyor. Harekete geçmeliyiz, hemen" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı neden sosyal medyadan korumalıyız" başlıklı makalesinde Sánchez, çocukların sosyal medyadan korunmasının "hem hukuki hem de ahlaki bir zorunluluk" olduğunu vurguladı."

Yazısında, çocuk işçiliğinin yasaklanması süreciyle günümüz dijital dünyası arasında paralellik kuran Sánchez, geçmişte çocuk işçiliğinin yasaklanmasına yönelik çabalara da "zararın yeterince kanıtlanmadığı" yönünde argümanlarla karşı çıkan sermaye sahipleri olduğunu, ancak tarihin bu görüşlerin yanlış olduğunu ispatladığını belirtti.

İspanya hükümetinin 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeyi ve kurallara uymayan teknoloji şirketlerine yaptırım uygulamayı planladığını belirten Sánchez, Avrupa düzeyinde de benzer adımların atılması için girişim başlatıldığını duyurdu. "Çocuklarımızın sağlığı, güvenliği ve onuru söz konusu. Teknoloji milyarderleri hukukun ve kamu yararının üstünde değildir" diyen Sánchez, demokratik devletlerin bu alanda daha güçlü düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası’nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası'nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma

12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:28
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
