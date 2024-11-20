Saadet Partisi 9. Kongresi 24 Kasım'da - Son Dakika
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Saadet Partisi 9. Kongresi 24 Kasım'da

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Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi 24 Kasım'da Ankara'da yapılacak, 3 aday yarışacak.

20.11.2024 14:47
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ANKARA - Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi 24 Kasım Pazar günü saat 10.00'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Kongrede Genel Başkanlık, Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. 9. Olağan Kongrenin sloganı ise 'Tam bağımsız Türkiye ancak Saadet'le olur' olarak belirlendi.

Kongreye ilişikin parti sosyal medyasından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomisi ve siyaseti özgür, her alanda üreterek kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye için çalışıyoruz. Tam bağımsız Türkiye ancak Saadet'le olur. Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi 24 Kasım 2024 Pazar günü, saat 10: 00'da Ankara Atatürk Spor Salanu'nda."

Kongrede 3 adayın yarışması bekleniyor

Saadet Partisinin 9. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu aday olmayacağını duyurmuştu. Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve eski dönem Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın kongrede aday olması bekleniyor.

24 Haziran'da yapılacak kongre ertelenmişti

Kongre süreci aylar önce başlatılmış, genel merkez ve partinin tüm teşkilatları kongre sürecine giderken yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürmüştü. Bu süreçte 24 Haziran tarihinde Saadet Partisi Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve YİK Üyesi Mehmet Recai Kutan ile yapılan aday belirleme çalışmalarını ve bu çalışmalar sonucunda Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında ve Başkanlık Divanı'nda adaylığının onaylandığını duyurmuştu. Ancak Mollaoğlu daha sonra "Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Kongremiz görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılacaktır" açıklamasını yapmıştı.

Saadet Partisi 9. Kongresi 24 Kasım\'da
Kaynak: ANKA

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