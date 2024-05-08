Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan ve İl Yönetimi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti

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(AYDIN)- Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan ve partinin il yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

İl başkanı Karahan, göreve yeniden seçilen Çerçioğlu'nu tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Yeni dönemde de birçok projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Çerçioğlu ise Karahan'a ve Saadet Partisi il yöneticilerine ziyaretleri için teşekkür etti.