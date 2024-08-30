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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin, birliğin ve istiklale olan inancın gücüyle kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bütün imkansızlıklara rağmen vatan için mücadele veren, bu büyük zaferin kazanılmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."