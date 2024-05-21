Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, AKP'li belediye başkanının affedilmesini eleştirdi - Son Dakika
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Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, AKP'li belediye başkanının affedilmesini eleştirdi

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, AKP\'li belediye başkanının affedilmesini eleştirdi

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Malatya'da Saadet Partili müşahitleri öldüren AKP'li belediye başkanının affedilmesini eleştirdi.

21.05.2024 19:54  Güncelleme: 19:55
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(ANKARA) - Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Genel Kurul'da konuştu, 2019 yerel seçimlerinde Malatya'da Saadet Partili müşahitler Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı öldüren AKP'li belediye başkanı Mikail Sülük'ün babası Hacı Sülük'ün, Cumhurbaşkanı kararıyla affedilmesini eleştirdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin objektif kriterlere göre kullanılmadığını  savundu. Öldürülen, müşahitler Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ın çocuklarının fotoğraflarını gösteren Kaya şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak istiyorum, siz bu katilleri affederken 'Devlet ancak kendisine karşı yapılan suçları affeder, kişilere karşı işlenen suçları affetmez' sözünüzü nereye koyacaksınız? O katili affederken bu dört masumun kendi babalarının katili olan kişinin elini kolunu sallaya sallaya Pütürge'nin sokaklarında, caddelerinde gezmesini nasıl vicdanınıza sığdırabiliyorsunuz? Yine bu çocuklardan helallik dilediniz mi? 'Ben sizin babalarınızın katilini affediyorum ne düşünüyorsunuz?' diye bunların duygularını öğrendiniz mi? Öğrenmediyseniz kendi partinizin mensubu olan bir belediye başkanının sırf siyasi sebeplerle işlenmiş bir cinayetini affederken acaba 'Ben bir Devlet Başkanıyım, günlük siyasi kaygılarla hareket etmemem gerekir' diye bir saniye olsun düşündünüz mü? Eğer düşünmediyseniz bu yetimlerin yüzüne bakarken vicdan azabı çekmeyecek misiniz?"

Kaynak: ANKA

Malatya, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

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