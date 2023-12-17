Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez\'in vefatı sonrası taziye kabul edildi

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından partisinin genel merkezinde bugün de taziyeler kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bitmez için Saadet Partisi Genel Merkezi'nde dün başlayan taziye programı bugün sona erdi.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Bitmez'in babası Salih Bitmez taziyeleri kabul etti.

Taziyeye, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer katıldı.