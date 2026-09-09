Saadet Partisi lideri Arıkan çiftçinin alın terinin korunması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Saadet Partisi lideri Arıkan çiftçinin alın terinin korunması gerektiğini söyledi

Saadet Partisi lideri Arıkan çiftçinin alın terinin korunması gerektiğini söyledi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarı çiftçinin çıkarını korumak yerine imtiyaz sahiplerini kollamakla suçlayarak, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kotalı ve düşük alım fiyatlarıyla Manisa'daki üzüm üreticilerini mağdur ettiğini söyledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Çaydan fındığa, bademden fıstığa, mercimekten buğdaya kadar ülkemizde yetişen her üründe gördüğümüz müflis politikaya artık son verilmeli ve çiftçimizin alınteri korunmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi, bir azınlığın değil; toprağa emek verenlerin güvencesi olmalıdır. Unutulmamalıdır ki çiftçisine zarar ettiren her ülke, geleceği ateşe atar" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"İktidar tüccarın değil, çiftçinin çıkarını korumak zorundadır. Manisa'da üzüm üreticilerimizi önce yüksek girdi maliyetlerinin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kotalı ve düşük alım fiyatları ile karşı karşıya bırakan iktidar; toprağa emek veren çiftçimizi değil, imtiyaz sahiplerini korumaktadır. Çaydan fındığa, bademden fıstığa, mercimekten buğdaya kadar ülkemizde yetişen her üründe gördüğümüz bu müflis politikaya artık son verilmeli ve çiftçimizin alınteri korunmalıdır.

"TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ TOPRAĞA EMEK VERENLERİN GÜVENCESİ OLMALIDIR"

Toprak Mahsulleri Ofisi, bir azınlığın değil; toprağa emek verenlerin güvencesi olmalıdır. Unutulmamalıdır ki çiftçisine zarar ettiren her ülke, geleceği ateşe atar. Bizler Saadet Partisi olarak toprağa emek veren, üreten, değer katan her çiftçimizin, her üreticimizin yanında durmaya ve onların sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi lideri Arıkan çiftçinin alın terinin korunması gerektiğini söyledi - Son Dakika

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