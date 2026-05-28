Saadet Partisi'nde Bayramlaşma Yoğun Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saadet Partisi'nde Bayramlaşma Yoğun Geçti

28.05.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi, Kurban Bayramı'nda 20'yi aşkın siyasi parti heyetini ağırladı, bayramlaşma gerçekleşti.

(ANKARA) - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Saadet Partisi Genel Merkezi, geleneksel siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında yoğun ziyaretçi trafiğine ev sahipliği yaptı.

Konuk heyetler, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Musa Öztürk ve Mehmet Fatih Akdağoğlu, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emre Yalçınkaya ile Genel Merkez Kadın Kolları GMYK Üyesi Elif Filik tarafından ağırlandı.

Gün boyu süren ziyaretlerde Saadet Partisi heyeti ile konuk heyetler birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Ayrıca ülke gündemi ve bayramın birleştirici mesajları üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

Saadet Partisi'ndeki bayramlaşma törenine, konuk partilerin heyetlerinde yer alan kadın temsilcilere verilen hediye dikkati çekti. Saadet Partisi kabul heyeti tarafından, kadın temsilcilere terazinin bir kefesinde adaleti, diğer kefesinde ise bereketi simgeleyen özel tasarım broş hediye edildi. Parti yetkilileri, bu anlamlı hediyenin "Adalet olmadan bereket, kadın olmadan gelecek olmaz" mesajı taşıdığını ifade etti.

20'Yİ AŞKIN SİYASİ PARTİ AĞIRLANDI

Gün boyunca devam eden program çerçevesinde Saadet Partisi Genel Merkezi sırasıyla şu siyasi partilerin heyetlerini ağırladı:

Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Doğru Yol Partisi, Demokratik Sol Parti, Hür Dava Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Zafer Partisi, Anahtar Parti, Türkiye İttifakı Partisi, Gelecek Partisi ve CHP TBMM Grubu.

Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Sp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nde Bayramlaşma Yoğun Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Beşiktaş transferde büyük oynuyor Hedefte Joe Gomez var Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Hedefte Joe Gomez var
Anlaşmaya varıldı İşte Aziz Yıldırım’ın forvet transferi Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi
Erdoğan Toprak’tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim Erdoğan Toprak'tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim

18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 18:24:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde Bayramlaşma Yoğun Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.