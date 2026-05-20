Saadet Partisi'nden Malatya depreminin ardından geçmiş olsun mesajı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Malatya olan ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyorum. Allah, aziz milletimizi her türlü afetten emin eylesin" ifadesini kullandı.