Saadet Partisi, Ücretli Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi." denildi.
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