Saadet ve Yerli Milli Parti Liderleri Buluştu

(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ile bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesine ilişkin Saadet Partisi'nin resmi sosyla medya hesabından yayımlanan açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi."