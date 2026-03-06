Saat Tamircisi Arif Kocaman'ın Hikayesi - Son Dakika
Saat Tamircisi Arif Kocaman'ın Hikayesi

06.03.2026 11:12
72 yaşındaki Arif Kocaman, antika saat tamirciliğini tutku ve özenle sürdürüyor.

Saatlere duyduğu merakını mesleğe dönüştüren Arif Kocaman, 14 yaşında kendi kendine öğrendiği tamirciliği 72 yaşında da antika saatlere hayat vererek sürdürüyor.

Çankırı'da 1954'te doğan Arif Kocaman, İstanbul'daki amcasının yanına gelerek henüz 14 yaşındayken Eminönü İskelesi'nde saat satmaya başladı.

Çocuk yaşta ilgi duyduğu saatleri satmakla yetinmeyip kendi kendine tamir etmeyi de öğrenen Kocaman, 58 yıl önce başladığı mesleğini vapur iskelesinde uzun yıllar sürdürmesi nedeniyle "İskele Arif Usta" lakabını aldı.

Söküp yan yana dizdiği saat parçalarını birleştirerek öğrendiği tamircilikte yarım asırdan fazla ustalaşan Kocaman, bugün de Fatih'teki dükkanında "doğru parça ve dürüstlük" ilkesinden taviz vermeden antika saatleri titizlikle tamir ediyor.

Çok sevdiği mesleğini AA muhabirine anlatan Kocaman, çocuk yaşta iskelede saat satarken bozulan saatleri de tamir etmeye çalıştığını söyledi.

Kocaman, iskelede satış yapabilmek için buranın saatlerini de para almadan tamir ettiğini dile getirdi.

İlk kez Zenith marka bir saati tamir ettiğini aktaran Kocaman, "Onu hiç unutamam. Söküyorsun, yan yana koyuyorsun. Hangisi kırık, görünüyor zaten. Aynı parçayı takıyorsun. Başka bir parça olmaz. Altın da taksan olmaz, pırlanta da taksan olmaz. O parçanın aynısını bulman lazım. Bir şey uydurayım, olmaz saatçilikte. Hile yapamazsın yani." ifadelerini kullandı.

Kocaman, saat tamirciliği yaparken çırak da yetiştirdiğini, hatta bazı çıraklarının kendisini bile geçtiğini kaydetti.

"Çok kıymetli saati para almadan tamir ederim"

Saat tamirciliğinin titiz bir iş olduğunu, sadece kapak açıp pil takarak bunun yapılamayacağını aktaran Kocaman, antikalardan modern saatlere kadar her türlüsünü tamir edebildiğini söyledi.

Kocaman, antika saatlere çok değer verdiğini belirterek, "200 yıllık antika saat tamir ettim. Mesela ben çok kıymetli saati para almadan tamir ederim. Hoşuma gider yani, 'Ben bunu yapabildim.' diye." dedi.

Arif Kocaman, 72 yaşında olmasına ve çok sayıda hastalıkla uğraşmasına rağmen her pazar günü bit pazarlarını gezerek antika saat aradığını anlattı.

Çok pahalı ve eski saatlerde kullanılan altınların günümüzde eritilerek başka şekillerde değerlendirilmesini doğru bulmadığını belirten Kocaman, antika saatlerin bu şekilde bozulmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

