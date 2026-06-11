Saba Film'in Ödül Başarıları

Evrim Toker:

güzel habermiş ama biraz daha detay verilseydi daha iyi olurdu mesela filmlerin konusu ne ya da oyuncuların performansı hakkında bir şey yazılmış mı diye merak ettim yani ödüller güzel de filmin kendisi nasıl bir eser bunu merak ediyorum açıkçası