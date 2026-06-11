Saba Film'in Ödül Başarıları - Son Dakika
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Saba Film'in Ödül Başarıları

11.06.2026 22:46
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Saba Film'in 'Gülizar' filmi, uluslararası festivallerden ödüller kazandı. Yeni proje 'Kuşun Kanadında' da ödül aldı.

Saba Film'in yapımları, ulusal ve uluslararası platformlarda ödüller kazandı.

Yönetmenliğini Belkıs Bayrak'ın üstlendiği "Gülizar", Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 13. DEA Open Air Uluslararası Film Festivali'nden iki ödülle döndü.

Dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde, Avrupa prömiyerini ise San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve Türkiye'de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan film, festivalde Bekir Behrem'e "En İyi Aktör" ödülünü kazandırdı.

Film, ayrıca festival izleyicilerinin oylarıyla belirlenen "Tiran Seyirci Ödülü"nün de sahibi oldu.

Ayrıca Saba Film'in geliştirme aşamasındaki yeni kısa film projesi "Kuşun Kanadında", Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kısadan Anlat Proje Yarışması'nda "Jüri Özel Ödülü"ne değer görüldü.

Yine yönetmenliğini Belkıs Bayrak'ın yaptığı projenin yapımcılığını Bayrak'ın yanı sıra Merve Sena Kılıç gerçekleştirdi. Ortak yapımcılığını ise Guillaume de Seille yürütüyor. Moses Film ve Saba Film'in ana yapımcıları arasında yer aldığı proje, Arizona Films ortak yapımcılığında hayata geçiriliyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saba Film'in Ödül Başarıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cem Göktürk Cem Göktürk:
    şimdi niye başladılar ödül almaya valla böyle birden bire habere çıktılar bu filmler çok mu kaliteli yoksa festivaller tarafından tercih ediliyor merak ettim 0 0 Yanıtla
  • İhsan Bilgwn İhsan Bilgwn:
    bu tür ödüllerin ülkenin sanat dünyasına katkısı olumlu olabilir ancak bunların tanınmışlığı hakkında merak ediyorum uluslararası arenada ne kadar ses getirdiklerini bilmek gerekir öyle böyle festivallerde ödül almak kolay olabilir 0 0 Yanıtla
  • Evrim Toker Evrim Toker:
    güzel habermiş ama biraz daha detay verilseydi daha iyi olurdu mesela filmlerin konusu ne ya da oyuncuların performansı hakkında bir şey yazılmış mı diye merak ettim yani ödüller güzel de filmin kendisi nasıl bir eser bunu merak ediyorum açıkçası 0 0 Yanıtla
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