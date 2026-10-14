Şabak eski Direktörü Bar, Netanyahu'ya yaklaşık 1 milyon dolarlık hakaret davası açtı - Son Dakika
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Şabak eski Direktörü Bar, Netanyahu'ya yaklaşık 1 milyon dolarlık hakaret davası açtı

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Eski Şabak Direktörü Ronen Bar, 7 Ekim 2023'te gerçek tehditten haberdar olduğu halde Netanyahu'yu kasıtlı bilgilendirmediği iddiası nedeniyle yaklaşık 1 milyon dolarlık hakaret davası açtı. Bar, komisyon yokken gerçeklerin mahkemede ortaya çıkacağını söyledi.

İsrail'de eski İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, 7 Ekim öncesinde uyarılmadığını savunan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya dava açtı ve "Soruşturma komisyonunun yokluğunda gerçekler mahkemede ortaya çıkacak." dedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre Bar, 7 Ekim 2023 gecesi gerçek bir tehditten haberdar olmasına rağmen Başbakan'ı kasıtlı olarak zamanında bilgilendirmediği yönündeki iddiası nedeniyle Netanyahu'ya yaklaşık 1 milyon dolarlık hakaret davası açtı.

Bar, dava dilekçesinde Şabak'ın 2023 boyunca Netanyahu'ya ilettiği uyarıların ayrıntılarına yer verdi. Bunlar arasında Hamas'la muhtemel bir çatışma konusunda yapılan uyarılar ile Gazze Şeridi'ndeki Hamas liderlerine karşı "hedefli suikast dalgaları" başlatılması yönündeki tavsiye de bulunuyor.

Netanyahu'yu söz konusu uyarıları dikkate almamakla suçlayan Bar, 7 Ekim'i araştıracak bir soruşturma komisyonu kurulması için üç yıl boyunca "sessizce beklediğini" aktardı.

Eski Şabak Direktörü, "Başbakan'ın aşırı çıkışı karşısında artık sessiz kalmamaya karar verdim. Yalanlara dayalı, kutuplaştırıcı bir liderlik döneminde, ancak kararlı bir adım gerçeği yeniden söylemin merkezine taşıyabilir ve görev sürem boyunca mücadele ettiğim bir mekanizma olan etrafımızda örülen sadakat ve korku çarkını durdurabilir." dedi.

Netanyahu'ya seslenen Bar, "Başbakan'a, dokunulmazlığın ardına saklanmaması çağrısında bulunuyorum. Resmi bir soruşturma komisyonunun yokluğunda, gerçekler mahkemede ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Bar'ın mahkemeye sunduğu dilekçede, İsrail askerleriyle Gazze'nin güneyinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'a 2022'de suikast düzenlenmesine yönelik tavsiyeyi de içeren ve Netanyahu'ya sunulduğu aktarılan bir dizi istihbari tavsiyeden örnekler??????? yer alıyor.

Bar-Netanyahu atışması

Netanyahu, 7 Ekim öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından uyarıldığına ilişkin haberlere tepki göstererek dönemin Şabak Direktörü Bar'ın başarısızlıklarının kendi üzerine atıldığını ileri sürmüştü.

Bar'ın kendisini arayıp bilgilendirmediğini, acil durum ekiplerini ve bölgedeki İsrail ordusu birliklerini uyarmadığını iddia eden Netanyahu, haberlerin arkasında seçimler öncesi siyasi rakipleri ve Filistin devletini kurmak isteyen yabancı devletlerin olduğunu savunmuştu.

Bu açıklamaların ardından eski Şabak Direktörü Bar, "attığı iftiralar" nedeniyle Netanyahu'ya dava açmayı planladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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