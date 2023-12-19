Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması Finalistleri Belli Oldu

Sabancı Vakfı tarafından "Su Krizi" temasıyla düzenlenen 8. Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belirlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Kısacası Susuzluk Çekiyoruz" sloganıyla gerçekleşecek yarışmaya bu yıl Türkiye'nin 23 şehrinden, 163 kısa film başvurusu yapıldı.

Finale kalan eserler arasında, Mehmet Gürü Avcu'nun "Antroposen", Eren Halıcı'nın "Bir Gün Daha", Ersin Coşkunkanlıgil'in "Bir Varmış Bir Yokmuş", Umut Kırcalı'nın "CRP", Güllü Duman Yegen ve Mehmet Gültekin'in "Düş", Can Yeşiloğlu'nun "Düşlerdeki Hayat", Evrim İnci'nin "Mimas", Mert İnan'ın "Son Fide", Cihan Yıldırım'ın "Sona Doğru", Sinan Kaldan'ın "Vahşi", Gülşah Erdur'un "Yapboz" ve Ömer Faruk İlhan'ın "Yevmiye" yapımları yer aldı.

Yarışma temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisi 60 bin lira, ikincisi 40 bin lira, üçüncüsü 25 bin lira ile ödüllendirilecek. Sosyal Etki Ödülü'nün sahibi ise 25 bin liranın sahibi olacak.

Kazananlara ödülleri 17 Ocak 2024'te Sabancı Center'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.