Şabanözü'nde Taşınmaz Satış İhalesi Duyurusu - Son Dakika
Şabanözü'nde Taşınmaz Satış İhalesi Duyurusu

13.04.2026 07:39
Şabanözü Kaymakamlığı, Sağlık Mahallesi'nde 242.166,89 m² büyüklüğündeki arsayı patlayıcı madde üretim ve depolama alanı olarak satışa çıkarıyor. İhale 27 Nisan 2026'da yapılacak.

Şabanözü Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, Sağlık Mahallesi 326 ada 297 parselde bulunan 242.166,89 m² büyüklüğündeki bir taşınmazı satışa çıkarıyor. Bu arsa, patlayıcı madde üretim ve depolama alanı olarak kullanılmak üzere tahmin edilen bedeli 66.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, geçici teminat 19.800.000 TL'dir. İhale, 27 Nisan 2026 tarihinde saat 10:00'da Şabanözü Kaymakamlığı toplantı salonunda, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini iç ve dış zarflar halinde hazırlamaları gerekmektedir. İç zarf, teklif mektubunu içermeli ve üzerinde isteklinin adı, soyadı ve adresi yazılı olmalıdır. Dış zarf ise teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminat belgesi, yetki belgeleri ve diğer gerekli belgeleri barındırmalıdır. Geçici teminatın ihaleden önce Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmesi zorunludur. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi, tüzel kişiler ise sicil kayıt belgesi ve yetki belgeleri sunmalıdır.

Satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından belirli oranlarda işlem bedeli alınacaktır. Peşin ödeme yapılması halinde %20 indirim uygulanacaktır. İhale şartnamesi, Şabanözü Milli Emlak Şefliği'nde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca, ihale bilgileri Çankırı Valiliği ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün web sitelerinden de öğrenilebilir. Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Son Dakika Güncel Şabanözü'nde Taşınmaz Satış İhalesi Duyurusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Şabanözü'nde Taşınmaz Satış İhalesi Duyurusu - Son Dakika
