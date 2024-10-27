Şabanözü\'nde Yaren Kültürü Canlandı

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Şabanözü ilçesinde Gürpınar yarenleri, ilk ocaklarını geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Türkmen evi yaren çadırında yaktılar.

Gelen misafirlerin yaren baş ağalarının selamlamaları ve yerlerini almalarının ardından Kur'anı Kerim tilaveti okundu ve dua yapıldı. Yaren ekipleri geleneksel kıyafetleriyle çeşitli orta oyunları sergiledi.

Yaren baş ağası Fatih Tezcan, "Yaren çok eskiye yani Ahilik geleneğine dayanan bir kültürdür. Bu kültür, misafirperverlik, kahramanlık, cömertlik, yardımlaşma, dürüstlük, merhamet ve tevazu gibi değerlerin öne çıktığı, büyüklerin saygı gördüğü, küçüklerin sevgiyle kucaklandığı bir kültürdür." dedi.

Yaren ocağındaki etkinliğe Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Orta Kalfat Belde Belediye Başkanı Salim Doğan ve çok sayıda misafir katıldı.