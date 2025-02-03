Sabiha Gökçen'de Hava Koşulları Nedeniyle İptaller

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(İSTANBUL) - Meteoroloji'nin 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren kuvvetli rüzgar, kar ve buzlanma uyarısı üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önlem alındı. Havalimanı işletmecisi HEAŞ yetkilileri, çarşamba ve perşembe günleri uçuşların yüzde 10 oranında iptal edileceğini, duyurdu. Yetkililer, yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmelerini önerdi.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceği, kuvvetli poyrazla birlikte kar yağışının görüleceği tahminleri üzerine özel kuruluşlar ile kamu kurumları önlem almaya başladı.

Sabiha Gökçen Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) yetkilileri de beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 5 Şubat 2025 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde uçuşların yüzde 10 oranında iptal edileceğini duyurdu. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri önerildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Kasım'da da benzeri önlemler alınmış, HEAŞ ekipleri pistte kar temizleme çalışmaları gerçekleştirmişti. İnişlerde sıkıntı yaşanmazken, kalkış için sıraya giren uçaklar De-İcing'e (uçakların dış yüzey alanında biriken buz, don, kar gibi faktörlerden arındırma işlemi) alınarak kalkışa hazır hale getirilmiş, buna bağlı olarak kalkışlarda kısa süreli gecikmeler yaşanmıştı.

Meteoroloji uyarıyor: 1 haftalık periyotta etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklaması şöyle:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, salı gününden itibaren bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."