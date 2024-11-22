Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuş İptalleri - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuş İptalleri

İstanbul'daki olumsuz hava nedeniyle Sabiha Gökçen'de yarın %10 uçuş iptali gerçekleşecek.

22.11.2024 17:47
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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 15.00'e kadar yapılması planlanan uçuşların bir kısmı gerçekleştirilemeyecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuş İptalleri - Son Dakika

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