Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uyuşturucu İthalatı Gözaltısı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uyuşturucu İthalatı Gözaltısı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Angola uyruklu A.B.L. gözaltına alındı. Midesinden 1 kilo 10 gram uyuşturucu madde çıkan şüpheli, 'Uyuşturucu madde ithal etme' suçundan tutuklandı.

02.12.2024 13:47
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SABİHA Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu A.B.L.'nin midesinden 1 kilo 10 gram uyuşturucu madde çıktı. Angola uyruklu şüpheli 'Uyuşturuc madde ithal etme' suçundan tutuklanarak cezavine gönderildi.

Olay 25 Kasım Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. 25 Kasım'da Kahire Havalimanı'ndan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Angola pasaportlu A. B. L. polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde yuttuğu şüphesiyle gözaltına alındı. Doktor muayenesi sonrası şüphelinin midesinde 55 adet kapsül olmak üzere toplam 1 kilo 10 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Şüpheli midesindeki uyuşturucu mnaddeyi çıkardığı hastane sürecinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

'SANA OLAN BORCUMU KIZ KARDEŞİM TÜRKİYE'DE VERECEK'

Şüpheli A.B.L.'nin savcılık ifadesinde, "Ben bahse konu maddelerin uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Sadece Abdül isimli şahıstan paramı alabilmek için bu işe girdim. Bu şahsın bana tekstil ticaretinden kaynaklı 550 Dolar borcu vardı. Bana 'Bu kapsülleri yutarak Türkiye'ye gidersen ve bu maddeleri kız kardeşime teslim edersen sana olan borcumu kız kardeşim verecek' dediği için yuttum ve Türkiye'ye geldim. Havalimanı çıkışında adını Odaka olarak bildiğim bu şahsın kız kardeşiyle buluşacaktık. Havalimanına inince polis memurları beni yakaladılar. Havalimanı dışına çıkmaya fırsatım olmadı. Abdül'ün kız kardeşini görmedim. Orada olup olmadığını da bilmiyordum. Abdül isimli şahıs benim fotoğrafımı kız kardeşine göndermişti. Böylece bu şahıs beni tanıyacaktı. Bahse konu maddelerin uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Herhangibir suç işleme kastıyla hareket etmedim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

UYUŞTURUCU MADDE İTHAL ETME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda şüpheli, "Ömrüm boyuncu uyuşturucu madde görmedim, üzgün ve pişmanım. Ailemin çoğunu Angola'da kaybettim ve aileme bakacak kimse yok" şeklinde konuştu. Hakimlik, şüpheli A. B. L'nin 'Uyuşturucu madde ithal etme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uyuşturucu İthalatı Gözaltısı - Son Dakika

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