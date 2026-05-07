Sadakataşı Derneği\'nden İdlib\'e Yardım

07.05.2026 12:53
Sadakataşı Derneği, İdlib'deki 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Desteklerine devam edecekler.

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yardım çalışmaları kapsamında İdlib'de bulunan Sadakataşı ekibi, Ma'arrat Misrin, Ram Hamdan ve Kafr Yahmul'daki kamplarda yaşayan 550 aileye, içerisinde salça, pirinç, makarna, konserve, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler bulunan gıda kumanyası dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Suriye halkına destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

İdlib'de yaşayan ailelere gıda dağıtımı yaptıklarını ifade eden Özdal, bölge halkına yardım ulaştırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Hayırseverler, derneğin internet sitesinden bilgi alarak Suriye yardım çalışmalarına destek olabiliyor.

Kaynak: AA

