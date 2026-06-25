Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve çeşitli suçlardan yaklaşık 10 yıl aranmasının ardından 2 Mart'ta yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın yargılanmasına başlandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Sakınan ve avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından, 3 ayrı dosyada "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi kötüye kullanma", "suçluyu kayırma", "suç delillerini yok etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından hakkında dava açılan Sakınan'a savunması için söz verildi.

İlk olarak FETÖ'nün "kozmik oda kumpası" kapsamında hakkında açılan davaya ilişkin savunma yapan Sakınan, söz konusu soruşturmayla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Kozmik oda soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili'yle aynı dönemde staj yapması nedeniyle tanıştığını belirten Sakınan, şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Bilgili'yle samimiyetimi inkar etmiyorum. Kozmik oda soruşturmasını yaptığı süreçte hiçbir zaman 'Bu olay nedir? Ne oluyor?' diye sormadım. Benim yetkim yok zaten. Benden idari olarak da bir şey talep etmediler. Mustafa Bilgili, yaptığı işleri kimseyle paylaşmaz. Benim hiçbir bilgim olmadı. O dönemde Mustafa Bilgili'ye soruşturma açıldığı zaman üzgün bir şekilde 'Ben hukuka aykırı bir eylem yapmadım' dedi. Ben de 'Sen haklı olduğuna inanıyorsan problem yok' diyerek teselli ettim. Hiçbir zaman soruşturmayla ilgili bir şey sormadım, ondan evrak almadım, vermedim."

"KPSS soruşturmasında 2,5 yıl makul bir süre"

"2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kapatmaya çalıştığı" iddiasını da kabul etmeyen Sakınan, soruşturmayı sürüncemede bırakmadığını öne sürdü.

"Soruşturmanın kapsamı ve genişliği itibarıyla 2,5 yıl makul bir süre" diyen Sakınan, Türkiye tarihinde ilk kez böyle bir olayın yaşandığını söyledi.

Sakınan, bu süreçte bilirkişi incelemesi yapıldığını, MASAK'tan rapor talep edildiğini, ÖSYM'nin yapısı ve sınav sisteminin araştırıldığını belirterek, "Geniş, kapsamlı ve yorucu bir süreçti. Birilerini koruma iddiası doğru olsaydı baştan takipsizlik verirdim. KPSS konusunda kimse benden talepte bulunmadı. Daha sonra dosya benden alındı. 7 ay boyunca inceleme, hazırlık süreci olmuş. Sonra da operasyon yapılmış. Ben de aynı aşamaya gelmiştim." dedi.

"ByLock'u Teoman Gökçe yükledi"

Örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u telefonuna eski HSYK üyesi Teoman Gökçe'nin yüklediğini iddia eden Sakınan, şunları söyledi:

"Teoman Gökçe, 2014'tte HSYK üyeliği için aday oldu. Onunla konuştuğumuzda, 'Şadan, ByLock uygulaması var. HSYK seçimi için yaptığımız programları oradan bildiriyorum. Tanıdıklara oradan bilgilendirme yapıyorum' dedi. Ben de onu kırmamak için 'İndirmeyi, kullanmayı bilmem' dedim. O da 'Ben kurarım' dedi. Tamamen Teoman Bey'i kırmama adına kabul ettim. Hiçbir zaman ByLock kullanmadım, kimseyle mesajlaşmadım. 3-4 ay sonra da uygulamayı sildim."

Sakınan, Bank Asya hesabının ise ev kredisi için açıldığını, örgüte destek amacının bulunmadığını belirtti.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan daire heyeti, sanık Sakınan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava, 17 Eylül'e ertelendi.