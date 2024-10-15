Sadık Battal Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Sadık Battal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sadık Battal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Sadık Battal, kalp krizi sonucu vefat etti.

15.10.2024 15:47
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi, yönetmen ve yazar Sadık Battal, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Dün rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu 61 yaşında vefat eden Battal için Fatih Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Battal'ın eski eşi Zeynep Çiftci'nin yanı sıra eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, yazar Selahattin Yusuf, gazeteci Hakan Albayrak, çizer Hasan Aycın ile İhsan Koluaçık, Gökhan Özcan, Alper Gencer, Yusuf Ziya Cömert, Ertuğrul Fındık, Atakan Yavuz, Süleyman Gündüz, İdris Saruhan, Hasan Öztürk, Gökdemir İhsan, Bayram Öz, İsmail Halis, Salih Tuna, Eyüp Gökhan Özekin, Salih Zengin, Mustafa Akar, Fatih Mutlu, Murat Pay, Seyid Çolak ve Osman Nail Doğan'ın da arasında bulunduğu siyaset, edebiyat ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

"Canı gönülden Allah diyen bir adamdı"

Gazeteci Hakan Albayrak, üzüntüsünü, "Canı gönülden aşk ve şevk ile Allah diyen bir adamdı. Kurban olduğu Allah ona rahmet eylesin, merhamet eylesin." sözleriyle dile getirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Battal' ın vefatının çok ağır geldiğini belirterek, "Fatih Camii etrafında 1986-1987 yıllarında Sadık Battal ve Mevlana İdris ile çocuk çizgi romanı, hikayeler, çizgi filmleri konuşurduk. Sadık Battal olsun Mevlana İdris olsun hep böyle proje yapan adamlardı." dedi.

Battal'ın kültürü, değerleri, tarihi ve geleceği bu çağın dili olan sinemayla kurgulamaya çalıştığını aktaran Yıldırım, "Sadık Battal birçok gencin ufkunu özellikle sinema ve film alanında doldurmuştur, yetiştirmiştir, açmıştır." şeklinde konuştu.

Yıldırım, Sadık Battal'ın çağın modern dervişlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu alanda olup da bu dervişlik meşrebini sürdürebilmek çok zordur. O bunu gerçekleştirebildi. Biz Sadık Battal'ı şöyle görürüz, kalabalıkta yanınıza yaklaşır, hemen başını uzatır, 'Şunu da yapalım, bunu da söyleyelim, şu projeyi de yapalım.' der veya birini tutar getirir, 'Bu çok değerli biri. Bunun mutlaka önünü açmamız lazım. Bunu yetiştirmemiz lazım.' derdi. Yani ya iyilik için proje üreten ya iyi insanları topluma kazandırmaya çalışan biriydi."

"Arkasında hayırla yad edilecek eserler bıraktı"

Eski bakan Erkan Mumcu da Sadık Battal'ın eski ve çok sevdiği bir kardeşi olduğunu söyleyerek, "Allah rahmet eylesin. Değerli eserler bıraktı. Derdi, kendinden sonrakiler, kendinden gayrısı olmuş bir adamdı. Hep başkalarının derdinde bir adamdı. Bu anlamıyla gerçek bir öğretmendi." değerlendirmesinde bulundu.

Battal'ın kendi sanatsal kapasitelerini ortaya çıkaracak eserlere odaklanmaktan çok, arkadan gelen nesillerin doğru yönlendirilmeleri konusunda dertlenmiş biri olduğunun altını çizen Mumcu, "Eserlerinin çoğu buna hizmet etmek üzere tasarlanmış ürünlerdir. Yani arkasında hayırla yad edilecek eserler bıraktı. Mevla böyle takdir etti. Yaşasaydı çok daha değerli şeyler verebileceğini ümit ederdik. Ama en doğrusunu daima Allah bilir. Rahmetle ve şükranla yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Ziya Cömert ise Battal'ın katışıksız, hormonsuz, içinde suni bir madde olmayan bir adam olduğunu vurgulayarak, "Son derece doğal, bütün fiillerinde, hareketlerinde samimi, içten birisiydi. Sinemaya çok düşkündü. Çok güzel bir adamdı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Battal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Manisa Akhisar'daki aile mezarlığına defnedilmek üzere dualarla uğurlandı.

Sadık Battal kimdir?

Sadık Battal, lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde yaptı.

Aynı üniversitede 2003'te doktorasını tamamlayan Battal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu ile Gaziantep Üniversitesinde de görev yaptı.

Vadi Yayınları'ndan çıkan "Asıl Film Şimdi Başlıyor" adlı kitabını 2006'da okuyucunun beğenisine sunan Battal, " Yavuz Turgul'un Dünyası" adlı belgeseliyle de çeşitli festivallerde yer aldı.

Battal, Ülke TV'de "Tahta Köprü" programını hazırlayıp sundu. Yücel Çakmaklı belgeselinin yanı sıra birçok yapıma imza atan Battal, son olarak karikatürist ve yazar Hasan Aycın'ı ele alan "Çizgizar" belgeselini çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sadık Battal Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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