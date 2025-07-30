Sadık Karamustafa'nın Yazıları Yayınlandı

Salt'ın hazırladığı, grafik tasarımcı ve akademisyen Sadık Karamustafa'nın araştırmalarını içeren "Yolculuklar, Ayinler ve Bir Arşiv: Sadık Karamustafa Yazıları (1986-2019)" adlı çevrim içi yayın sanatseverlerle buluştu.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, Salt'ın 2023'te başlattığı Grafik Tasarım Arşivi çalışmaları kapsamında hazırlanan yayın, PDF ve EPUB formatlarında erişime sunuldu.

Yayın, Karamustafa'nın 1980'lerden bu yana kaleme aldığı yazıları bir araya getirirken, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bu alandaki üretimleri irdeleyerek Türkiye'nin görsel kültür tarihine bir bakış sunuyor.

Sanatçının tasarımcı, eğitimci, araştırmacı ve sivil toplumcu yönlerini ele alan arşivinden görsellerin eşlik ettiği yayın, kronolojik bir akışla ilerliyor.

Karamustafa'nın üretimlerine kapsamlı bir bakış sunmayı hedefleyen yayınla 5 bin belge de Salt Araştırmada çevrimiçi erişime açıldı.

Salt Araştırma Grafik Tasarım Arşivi'ne eklenen koleksiyona "www.archives.saltresearch.org" adresinden ulaşılabiliyor.