Şadoğlu Apartmanı Davası... Mahkeme, Binaya Ait Tüm Arşiv Kayıtlarının Battalgazi Belediyesi'nden İstenmesine Karar Verdi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Şadoğlu Apartmanı'na ilişkin davada mahkeme, Battalgazi Belediyesi'ne müzekkere yazılarak söz konusu binaya ait tüm arşiv belgelerinin istenmesine karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda binanın yapımından sorumlu mimarlar Aynur Oğuzhan ve Nurullah Oğuzhan; statik projeye onay/vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri Basri Ardağ ve Demet Doğan; müteahhitler Nail Güngör ve Nejdet Hanlıoğlu ile kamu görevlileri Mustafa Bingöl, Mustafa Hakan Büker, Hacı Abuzer Hancı, İbrahim Altunkaya, Abdulkadir Akbaş, Alper Yiğit, Mehmet Zeki Bolelli, Nurhan Tahir Sütçü, Vefik Hüdaver Şahin, Duran Özdemir, Ahmet Özer ve Ekrem Özbey hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer, Nail Güngör, İbrahim Altunkaya, Nurhan Tahir Sütçü, Mehmet Zeki Bolelli, Abdulkadir Akbaş ve Hacı Abuzer Hancı ile taraf avukatları katıldı.

Bir önceki celsede dava konusu taşınmaza ait istenen arşiv kayıtlarının Malatya Büyükşehir Belediyesi'nce mahkemeye gönderildiği görüldü.

İddia makamı ve taraf avukatları, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Battalgazi Belediyesi'ne müzekkere yazılarak dava konusu taşınmaza ait tüm arşiv kayıtlarının istenmesine karar verdi. Heyet, duruşmayı 8 Temmuz 2026 tarihine erteledi.