Safranbolu Belediyesi 2024 Yılında Sosyal Hizmetlerde Başarı Sağladı

Güncel

(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, 2024 yılı boyunca sağladıkları sosyal belediyecilik hizmetlerini kamuoyuyla paylaştı. Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürü Kurtuluş Çavuş, 2024 yılını verimli bir çalışma temposuyla tamamladıklarını, Başkan Elif Köse öncülüğünde 2025 yılında daha üst seviyede hizmet sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Safranbolu Belediyesi tarafından üretilen coğrafi işaretli Safranbolu kıtırı, 2024 yılında 6 tonluk üretim kapasitesine ulaştı. Ülke genelinde satışa sunulan bu lezzet, hem yerel hem de ulusal düzeyde beğeni topladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı ve Çankaya Parkı'nda yer alan Halkın Bakkalı'nda, halkın enflasyondan etkilenmemesi adına uygun fiyatlı ekmek satışı devam ediyor. Halk Ekmek Fabrikası'nın kuruluş süreci tamamlanana kadar vatandaşların mağduriyetini gidermeye yönelik yapılan bu çalışmalar devam edecek.

Kafe, 30 bin vatandaşa hizmet verdi

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yer alan kafe, 2024 yılı boyunca 30 bin vatandaşa kaliteli hizmet sundu. Kültürel ve sosyal aktivitelerin merkezi olan mekan, yılın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kültür merkezinde yer alan kafe 2025 yılında daha fazla vatandaşa konforu, kaliteyi, hijyeni ön plana çıkartarak ev sahipliği yapmak adına tadilata alındı. Kısa süre içinde açılması planlanıyor.

Sosyal tesisler yaklaşık 500 bin kişiye ev sahipliği yaptı

Safranbolu'nun ve bölgenin gözde sosyal tesisleri Aslanlar, Barış ve Hıdırlık Seyir Tepesi, 2024 yılı boyunca yaklaşık 500 bin kişiye ev sahipliği yaptı. Aslanlar Sosyal Tesislerinde 193 bin, Hıdırlık Seyir Terasında 234 bin, Barış Sosyal Tesislerinde ise 30 bin vatandaş uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli menülerle buluştu.

Kent Lokantası büyük ilgi görüyor

Kasım ayında Barış Sosyal Tesisleri'nde hizmete giren Kent Lokantası, ekonomik zorluklar karşısında vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Hafta içi her gün 12.00-14.00 saatleri arasında tam kapasite hizmet veren lokanta, lezzetli yemekleri ve uygun fiyatlarıyla yoğun talep görüyor.

Halk otobüsleri ulaşımda en yoğun kullanılan seçenekler arasında

İşletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren halk otobüsleri, 2024 yılı boyunca 750 bin vatandaşa ulaşım hizmeti sundu. Halk otobüsleri yılın en yoğun kullanılan ulaşım seçeneklerinden biri oldu.

Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürü Kurtuluş Çavuş, 2024 yılını verimli bir çalışma temposuyla tamamladıklarını belirtti. Çavuş, Belediye Başkanı Elif Köse öncülüğünde 2025 yılında daha üst seviyede hizmet sunmaya devam edeceklerini ifade ederek tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.