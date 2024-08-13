Safranbolu Belediyesi Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı'nı Hizmete Açtı - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı'nı Hizmete Açtı

Safranbolu Belediyesi, Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı'nı vatandaşların hizmetine açtı. Çarşı, Safranbolu'nun sosyal dayanışma kültürünü güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine hızlı, etkin ve adil bir şekilde hizmet sunmak amacıyla inşa edildi.

13.08.2024 10:30  Güncelleme: 11:01
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı'nı vatandaşların hizmetine açtı. Belediye Başkanı Elif Köse, "Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı, Safranbolu'nun sosyal dayanışma kültürünü daha da güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı, etkin ve adil bir şekilde hizmet sunmak amacıyla inşa edildi" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve iş insanı Soner Özbey arasında imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanan Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı, Emek Mahallesi Ihlamur Sokak'ta yer alan binasında faaliyetlerine başladı.

Belediye Başkanı Elif Köse, "Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı, Safranbolu'nun sosyal dayanışma kültürünü daha da güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı, etkin ve adil bir şekilde hizmet sunmak amacıyla inşa edildi. Hayırsever iş insanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz ve yeni binamız, şu ana kadar edindiğimiz misyonu daha da ileriye taşıyacak" dedi.

Çarşı, modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Bina, hem estetik hem de işlevsel açıdan yüksek standartlarda inşa edildi. İçerisinde geniş bir gıda yardım alanı, kırtasiye, temizlik malzemesi, çeşitli kıyafet ve ev eşyası bağışlarının düzenlenebileceği bölümler, sosyal hizmet uzmanlarının danışmanlık hizmeti vereceği ofisler ve ihtiyaç sahiplerine giden yemeklerin hazırlandığı AŞ evi yer alıyor. Ayrıca, bina çevre dostu teknolojilerle donatılarak sürdürülebilirlik prensiplerine uygun bir şekilde tasarlandı.

Yeni binanın taşınması, mevcut yapının hizmet kapasitelerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine daha geniş bir hizmet yelpazesi sunma fırsatı da tanıyacak. Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı'nın önceki yerinde sunduğu hizmetler, yeni binada daha da genişletilecek ve sosyal yardımlaşma çalışmalarında önemli bir merkez haline gelecek.

Kaynak: ANKA

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