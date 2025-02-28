Safranbolu Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Kolileri Dağıtıyor

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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gün boyunca Ramazan kolileri teslim ediliyor.

Safranbolu Belediyesi'nin Ramazan kolisi desteğine başvurular gelmeye devam ederken, ekiplerin saha araştırmaları da aralıksız sürüyor. Her haneye ulaşmak, kimseyi mağdur etmemek için titizlikle çalışan Safranbolu Belediyesi Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı ekipleri, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürecek.

Belediye Başkanı Elif Köse, desteklerin büyük bir bölümünün Safranbolu Belediyesi tarafından karşılandığını ve hayırseverlerin desteği ile de sürdürüldüğünü belirterek, "Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Ekiplerimiz sürekli sahada çalışmalarına devam ediyor. Hayırseverlerimize yaptıkları ve yapacakları desteklerden ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. Ramazan'ın bereketini herkesin hissetmesi için yardımlar devam edecek" dedi.