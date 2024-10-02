Safranbolu Belediyesi\'nden İklim Değişikliği Mücadelesine Önemli Adım

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin Küresel Belediye Başkanları sözleşmesini imzalamasının ardından, Belediye'nin sürdürülebilir iklim eylem planındaki çabaları Avrupa Birliği Eylül ayı bülteninde yer aldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, küresel Belediye Başkanları sözleşmesini imzalayarak iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım attı. Avrupa Birliği, Eylül ayı bülteninde Belediye'nin sürdürülebilir bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığını övgüyle paylaştı. Bültende, EU4ETTR projesi aracılığıyla ilçenin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlama çabalarına destek verileceği belirtildi. Başkan Köse, Avrupa Birliği'ne projeler sunarak enerji dönüşümüne katkıda bulunacaklarını vurguladı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin bu destekle ilçenin sürdürülebilir iklim eylem planını kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi. Başkan Köse, bültende ilçeye yer verildiği için Avrupa Birliği'ne ve Belediye'nin proje ekibine yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.