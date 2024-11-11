Safranbolu Belediyesi'nden Kent Lokantası Açılışı - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi'nden Kent Lokantası Açılışı

Safranbolu Belediyesi, Barış Sosyal Tesisleri'nde hizmet verecek Kent Lokantası'nın lansmanını yaptı. 75 TL'lik tabldot yemek fiyatıyla sosyal projelere katkı sağlamayı hedefliyor.

11.11.2024 17:57  Güncelleme: 17:59
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi tarafından açılan Barış Sosyal Tesisleri'nde hizmet verecek Kent Lokantası'nın lansmanı yapıldı. Lokantada tabldot yemeğin fiyatı, 75 TL olarak belirlendi.

Safranbolu Belediyesi tarafından açılan Barış Sosyal Tesisleri'nde hizmet verecek Kent Lokantası'nın lansmanı yapıldı. Lansman programı kapsamında, ilk olarak Kent Lokantası'nda basın mensupları ile birlikte yemek yendi ve lokantanın işleyişi hakkında bilgi verildi. Ardından Belediye Başkanı Elif Köse basın toplantısı düzenleyerek Kent Lokantası ve 1 Nisan - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında geçen sürede Safranbolu Belediyesi'nin 6 aylık çalışmalarını anlattı. Başkan Köse ayrıca gerçekleştirilecek yeni projeler hakkında da bilgi verdi.

Tabldot yemek, 75 lira olarak belirlendi

Barış Mahallesi'ndeki Kent Lokantası, hafta içi her gün 12.00 ile 14.00 saatleri arasında hizmet verecek. Lokantada sunulan tabldot yemeğin fiyatı 75 TL olarak belirlendi. Başkan Köse, fiyatlandırmanın enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşlara katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

1 Nisan 2024 ile 1 Kasım 2024 tarihleri arasındaki Belediye'nin faaliyetlerini anlatan Başkan Köse, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen projelere ve hizmetlere dikkati çekti. Köse, Kent Lokantası'nın açılmasının yanı sıra kültürel ve sosyal projeler ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Başkan Köse'nin açıklamalarında, Safranbolu Belediyesi olarak son dönemde özellikle gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik projelere ağırlık verdiklerini belirtti. Belediye'nin eğitim, istihdam ve sosyal destek projeleri kapsamında birçok yeni uygulama başlattığını dile getiren Köse, Kent Lokantası'nın bu projelerden yalnızca biri olduğunu, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı yemek hizmetine erişimini sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Ayrıca, ilçedeki yeni park, yeşil alan düzenlemelerinin yanı sıra yakın zamanda yeni yerinde faaliyete geçmesi planlanan Aktif Yaş Alma Merkezi ve gece kreşi gibi projelerle ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Safranbolu'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilişin 30'uncu yılı kutlanacak

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 30'uncu yılı kutlamaları da toplantıda ele alınan başlıklardan biri oldu. Köse, 30. yıl kapsamında düzenlenecek çeşitli kültürel etkinliklerin, ilçenin hem yerel halk hem de turistler tarafından daha fazla tanınmasını sağlayacağını belirtti. Yıl boyunca sergiler, sempozyumlar ve çocuklara yönelik eğitim programları ile Safranbolu'nun kültürel mirasını tanıtmayı ve koruma bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını anlatan  Köse, "Çok önemli paneller yapmayı planlıyoruz. UNESCO'ya dahil olmanın 30. yılında, şehrimizin değerlerini ulusal ve uluslararası alanda daha geniş kitlelere tanıtacağız" dedi.

"Halk Ekmek satışımız devam etmektedir"

Belediye Başkanı Elif Köse, "Halk Ekmek fabrikamızın kurulacağı alanda trafo yer alıyor. İlgili kurumun trafoyu kaldırmasının ardından ki trafonun yeri de belirlendi, kültür merkezi ve ve sosyal tesisimizin olduğu alanda yapımına başlayacağız. Bildiğiniz gibi şu anda Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda Halk Ekmek satışımız devam etmektedir" diye konuştu.

"Gece kreşi projemizle ailelerimize destek olmayı amaçlıyoruz"

Başkan Köse, gece kreşi projesinin, Safranbolu'daki çalışan ebeveynlere destek sağlama amacı taşıdığını belirterek, "Gece kreşi projemizle ailelerimize destek olmayı, onların iş-yaşam dengesini sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklarımıza kaliteli bir eğitim sunarak onları geleceğe hazırlamak, bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Başkan Elif Köse, konuşmasının sonunda, Safranbolu'da gerçekleştirilen projelerin diğer belediyeler tarafından örnek alındığını görmekten gurur duyduklarını dile getirdi. Sosyal hizmet alanında yapılan çalışmaların 'medya belediyeciliği yapıyor' diyenlere ilham vermesinin, belediye olarak doğru bir yolda olduklarının göstergesi olduğunu aktardı.

Toplantı sonunda Başkan Köse, vatandaşların destekleri ve katkılarıyla Safranbolu'yu daha yaşanabilir, sosyal ve kültürel zenginliği yüksek bir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Köse, Belediye olarak, yeni projelerle birlikte ilçenin hem kültürel mirasını korumayı hem de modern yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesi'nden Kent Lokantası Açılışı - Son Dakika

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