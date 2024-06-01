KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı villanın alt katı kullanılamaz hale geldi.
Esentepe Mahallesi Hazar Caddesi'nde Tansel Mutlu'ya ait 2 villanın alt katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı villanın alt katı kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da çıkan yangında villa kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?